Москва, 23 июня, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сегодня, 23 июня, в эфире телеканала «Звезда» глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Yevgeny Volkov Вертолеты Ми 28 Н

По словам Богинского, две боевые машины уже переданы министерству обороны Российской Федерации. Вскоре вертолеты будут подключены к государственным испытаниям. В 2020 году министерство обороны России получит ещё шесть вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Главный конструктор вертолета Ми-28НМ Виталий Щербин рассказал, что «Ночной охотник» может применять широкий спектр воздушных средств поражения, включая ракеты воздух — воздух. Таким образом данный вертолет может сбивать ракеты противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2027 года министерство обороны России планирует закупить 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».