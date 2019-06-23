Пекин, 23 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Число пострадавших от землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 31 человек. Данные о погибших пока не поступали. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает правительства городского округа Ибинь.

Angelo Giordano Разрушенный землятрясением дом

Ранее поступала информация о 19 пострадавших в результатет землетрясения. Сейчас речь идёт уже о 31 человек. 21 человек был госпитализирован.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло вечером 22 июняв уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. После землетрясения последовали как минимум 10 афтершоков магнитуда которых колебалась от 3,0 до 4,6.