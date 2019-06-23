Лондон, 23 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен может остаться в английской Премьер-лиге, сообщает 23 июня The Mirror.

Дмитрий Голубович Кристиан Эрикссен

По информации источника, переговоры Эриксена с мадридским «Реалом» могут провалиться из-за желания главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана заполучить в свой состав французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ввиду этого обстоятельства, по утверждению издания, сам футболист был бы не против продолжения своей игровой карьеры в «МЮ». Однако его текущий клуб при этом не намерен расставаться с ним менее, чем за 100 млн фунтов отступных.

Отметим, в завершившемся сезоне Кристиан Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» в 51 матче и смог отметиться в них 10 голами и 17 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.