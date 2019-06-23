Турин, Италия, 23 июня, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Футбольный туринский клуб «Ювентус» отказался от своего намерения приобретать этим летом бразильского полузащитника команды «Барселона» Фелиппе Коутиньо, сообщает 23 июня Calciomercato.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Филиппе Коутиньо

По данным источника, руководство туринского клуба намерено сконцентрироваться на приобретении французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы.

В результате главным претендентом на 27-летнего футболиста стал клуб «Пари Сен-Жермен», которому «Барселона» может включить бразильца в сделку по приобретению бразильского нападающего парижан Неймара.

Отметим, Фелиппе Коутиньо перешел в «Барселону» зимой 2018 года. В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 34 матчах и отметился в них 5 голами и 2 результативными передачами.