Симферополь, 23 июня, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Крыму в Красногвардейском районе недалеко от села Марьяновка микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием. Пострадали пять человек. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба крымского управления МВД России.

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Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался в сторону Симферополя и столкнулся с препятствием. В результатет дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.