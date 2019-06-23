Москва, 23 июня, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации потребителям по выбору алкогольной продукции. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 23 июня, на сайте Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Ведомство рекомендует покупать алкогольную продукцию только в стационарных магазинах, которые имеют лицензию на торговлю алкоголем. При этом данная лицензия должна быть размещена в торговом зале в доступном для ознакомления месте.

Роспотребнадзор не советует покупать алкоголь с рук, в павильонах, киосках и даже в интернете.

Немаловажный фактор при выборе алкоголя — это цена. Так, минимальная цена на водку крепостью 40% в розничной торговле должна быть не менее 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку объемом 0,5 литра.

На упаковке алкогольной продукции российского производства в обязательном порядке должна быть неповрежденная федеральная марка. А на импортном алкоголе — акцизная марка.

На штрихкоде, которым промаркирована алкогольная продукция, в обязательном порядке должна быть информация о производителе, наличии лицензии, а также дата розлива.

Кроме того, ведомство напоминает, что в любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». С помощью данного приложения можно проверить легальность каждой бутылки алкоголя.

Роспотребнадзор предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.