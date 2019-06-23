Вашингтон, 23 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Сотрудники музея движущихся изображений отреставрировали модель акулы из популярного фильма Стивена Спилберга «Челюсти», об этом 21 июня сообщает The Hollywood reporter.

Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США Акула

«Мы объявляем, что к 44-й годовщине выхода на экраны фильма «Челюсти» был восстановлен Брюс. Над ним трудились специалисты по спецэффектам», — отметили служащие музея на странице в Twitter.

Для полноты картины Брюсу осталось восстановить глаза и зубы, однако огромная акула предстанет перед посетителями музея лишь в 2020 году, когда музей вновь откроется.

«В настоящее время мы находимся в процессе выдачи разрешений и выбираем наилучший момент для открытия», — отмечают в музее.

Напомним, фильм «Челюсти» вышел в 1975 году, с тех пор акула-реквизит по имени Брюс валялась на свалке в студии. Ее обнаружили в 2016 году и передали в музей для реставрации.