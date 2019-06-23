Ванкувер, Канада, 23 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Потолок заработной платы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне составит 81,5 млн долларов, сообщает 23 июня пресс-служба НХЛ.

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Эта сумма на 2 млн превышает прошлогодний потолок зарплат, составивший 79,5 млн долларов. Также был установлен минимальный предел зарплаты, который составил 60,2 млн долларов (против 58,8 млн в прошлом сезоне).

Отметим, потолок зарплат в НХЛ введи в 2005 году для того чтобы выровнять шансы клубов с разными экономическими возможностями в приобретении лучших хоккеистов.

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