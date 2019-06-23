Санкт-Петербург, 23 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожарным удалось ликвидировать крупный пожар в трехэтажном здании в Невском районе. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Ранее стало известно, что в 3:57 по московскому времени на пульт дежурного поступила информация о возгорании трехэтажного здания, расположенного по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8.

В 4:12 пожару был присвоен повышенный ранг №2. Пламя распространилось на площадь в тысячу квадратных метров. В 5:13 огонь удалось локализовать.

В 7:00 пожарные полностью справились с огнём.

Данные о жертвах и пострадавших не поступали. Всего в тушении пожара участвовали 74 человека при 24 единицах техники.