Кливленд, США, 23 июня, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Сборная США по футболу нанесла поражение с разгромным счетом футболистам Тринидад и Тобаго в матче второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ.

США

Игра проходила в Кливленде на поле стадиона «Фёст Энерджи — Кливленд Браунз» и закончилась победой американцев со счётом 6:0.

Голами в матче отметились, оформившие в игре дубли защитник Аарон Лонг (41-я, 90-я минуты) и форвард Гьяси Зарде (66-я, 69-я). Также по одному мячу на свой счет записали полузащитники Кристиан Пулишич (75-я) и Пол Арриола (78-я).

Отметим, по итогам встречи сборная США имеет 6 очков в активе и досрочно вышла в четвертьфинал турнира с командой Панамы, также набравшей 6 очков. Следующий матч сборная США сыграет с командой Панамы 27 июня.