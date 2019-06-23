Берлин, 23 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Немецкие власти обязали автопроизводителя Mercedes отозвать около 60 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz GLK 220 CDI, сообщает 23 июня издание Bild.

(сс) RL GNZLZ Mercedes Benz GLK 220 CDi

По данным источника, Федеральное автомобильное агентство Германии (ВКА) выпустило требование об отзыве данных автомобилей по причине «недопустимого отключающего оборудования», которое позволяет делать манипуляции с приборами системы выбросов.

При этом производящая автомобили компания Daimler отрицает обвинения ВКА и намерена урегулировать вопрос юридическим путем, подтвердив отзыв автомобилей.

Также сообщается, что первоначально ВКА потребовало отозвать около 60 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz GLK 220 CDI и собирается проверить двигатели Mercedes-Benz OM642 и Mercedes-Benz OM651, производимые Daimler.

Отметим, информация о том, что в модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI использовалось программное обеспечение, позволяющее манипулировать показатели выбросов, появилась весной текущего года.