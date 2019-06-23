Чита, 23 июня, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

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Предположительно, несправившийся с управлением водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.

Всего в двух машинах находилось десять человек, в том числе двое несовершеннолетних: девочки девяти лет. Четверо взрослых от полученных травм скончались на месте аварии, остальные шестеро были доставлены в больницу, где вскоре скончался еще один участник ДТП.

Состояние выживших медики оценивают как тяжелое. Оба ребенка живы.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельство произошедшего.