Гринвилл, США, 23 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Жаирзиньо Розенструйк за 9 секунд нокаутировал американца Аллена Краудера на турнире UFC Fight Night 154, проходившем в Гринвилле (США).

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Американец упал после легкого левого джеба от Розенстрайка, после чего бразилец практически не дал ему подняться нанеся несколько мощных ударов и судья зафиксировал победу бразильского бойца.

Отметим, это второй по скорости нокаут в истории UFC. Первый был установлен в бою между Доном Раем и Томасом Рамиресом в 1996 году, когда Рай уложил своего соперника на пол в течение 8 секунд.

Напомним, по итогами этой победы в активе Жаирзиньо Розенструйка 8 побед в ММА без единого поражения. Для Краудера это четвертое поражение в 14 поединках.