Пекин, 23 июня, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке. Информацию об этом распространила 23 июня пресс-служба МИДа республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Принять участие во встрече «большой двадцатки» Си пригласил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявил официальный представитель ведомства Лу Ганг.

В министерстве иностранных дел Китая пока не обнародовали подробностей о запланированных двусторонних встречах Си.

Напомним, саммит G-20 пройдет в японском городе Осака с 27 по 29 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что если председателя КНР не будет на саммите G-20, то Соединенные Штаты введут новые пошлины на китайские товары.