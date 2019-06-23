Луганск, 23 июня, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Прекратить истребление жителей Донбасса и признать их право на интеграцию с Россией потребовали от президента Украины Владимира Зеленского жители ЛНР. Видеообращения жителей республики к главе украинского государства опубликованы на видеохостинге Youtube 22 июня, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из видео «Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому» пользователя Мир Всем. youtube.com Екатерина из Луганска

Екатерина из Луганска спрашивает, не насытилась ли киевская власть кровью жителей республик за прошедшие пять лет. «Хватит обстреливать и убивать людей!, — требует девушка. — Мы вам все сказали пять лет назад. Наше мнение не изменилось. Мы требуем признать наш выбор интеграции и наказать преступников, которые виноваты во всем случившемся: Хомчак, Турчинов, Коломойский, Порошенко. На их руках кровь тысячи людей. Прекратите войну!«

»Мы требуем немедленно прекратить обстрелы и признать выбор людей Донбасса, который они сделали уже давно, — заявляет еще одна жительница Луганска. — Наши старики годами проработали на благо Украины, они заслужили свои пенсии. Мы хотим интеграции с Россией. Мы заявили об этом пять лет назад, говорим и сейчас! Пора действовать, Владимир Александрович.

«Мы хотим мира, хотим быть с Россией. Перестаньте бомбить наше мирное население», — требует Наталья из Алчевска.

Наказать военных, развязавший войну в Донбассе и признать их российский выбор, требует Елена из Краснодона.

Наталья из Алчевска потребовала от Зеленского прекращения экономической блокады региона, возобновления выплаты пенсий и социальных пособий, а также наказания военных преступников, ответственных за истребление людей Донбасса.

Записанные сообщения, снабженные хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, были размещены на канале «Мир всем».