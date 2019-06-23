Сан-Паулу, Бразилия, 23 июня, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Мужская футбольная сборная Бразилии нанесла поражение с разгромным счетом футболистам Перу в матче третьего тура группы А на Кубке Америки, проходящем в Бразилии.

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Встреча состоялась на поле «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 12-й минуте бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро. Затем на 19-й минуте вратарь сборной Перу ошибся при выбивании мяча из своей штрафной, чем смог воспользоваться бразильский форвард «Ливерпуля» Фирмино. До конца первого периода бразильцы смогли отметиться ещё раз после гола нападающего «Гремио» Эвертона на 32-й минуте.

Во втором тайме разгром сборной Перу продолжился и хозяева турнира смогли отправить ещё два мяча в ворота перуанцев. Отличились защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алавес (53-я) и полузащитник лондонского «Челси» Виллиан (90-я). Также на 92-й минуте у сборной Бразилии был шанс довести свое преимущество до шести мячей после назначенного в ворота сборной Перу пенальти, однако голкипер перуанцев Педро Гальесе отразил удар бразильского форварда Габриэла Жезуса.

Отметим, по итогам встречи сборная Бразилии лидирует в группе А, набрав 7 очков и вышли в плей-офф Кубка Америки.