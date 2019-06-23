Москва, 23 июня, 2019, 03:40 — ИА Регнум. С высшей степенью умственной отсталости сравнил решение повысить цены для туристов из РФ в грузинских кафе российский телеведущий Владимир Соловьев. Об этом он сообщил 22 июня на своей странице в Twitter.

Питер Брейгель Младший. Извлечение камня глупости

— заявил Соловьев. «Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации»,

Таким комментарием ведущий сопроводил сообщение о «социальной акции», которую анонсировали ряд грузинских кафе и ресторанов. Заведения общественного питания намерены брать с российских граждан на 20% больше, чем с остальных, поскольку «20% территории оккупировано Россией».

Таким образов в Грузии намерены ответить на решение президента РФ Владимира Путина прекратить на время беспорядков в Тбилиси авиасообщение с Грузией.

Ранее сообщалось, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев разрушить планы Путина и поехать отдыхать в Грузию.