Киев, 23 июня, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Количество газа, оставшееся в подземных хранилищах Украины не только значительно меньше месячной потребности в топливном газе, но и не в состоянии обеспечить работу технологического оборудования газотранспортной системы. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба нефтегазовой компании «Укртрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

»Сейчас запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС составляет 152 млн куб. м., а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Сообщается также, что только на обеспечение работы оборудования и балансировки газотранспортной системы в июне-августе необходимо около 720 млн кубометров газа.

По данным источника, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям охарактеризовала текущую ситуацию как техногенное ЧП государственного уровня.

Ранее, 14 июня, «Укртрансгаз» предупреждал о критическом количестве газа в системе, запасов которого только для работы системы хватит лишь до 24 июня.