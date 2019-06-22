Казань, 23 июня, 2019, 02:18 — ИА Регнум. В связи с пожаром, произошедшим в машинном отделении пассажирского теплохода «Василий Чапаев», движение судна остановлено, сообщает 22 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

(сс) Mike1979 Russia Речной круизный теплоход «Василий Чапаев»

О пожаре на следующем по Волге из Москвы пассажирском судне на горячую линию МЧС сообщили в 22:30. Как стало известно, в машинном отделении «Василия Чапаева» загорелся силовой кабель.

Сообщается, что в результате инцидента на судне никто не пострадал. В настоящий момент на теплоходе находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Движение судна в настоящее время остановлено. К теплоходу прибыл толкач, в случае необходимости судно может быть отбуксировано к находящейся неподалеку пристани Нижнего Услона. Паники среди пассажиров нет, все они обеспечены водой и питанием.

После ликвидации возгорания, на судне идет проверка всех систем. Ожидается, что теплоход продолжит движение утром.