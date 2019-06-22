Киев, 23 июня, 2019, 01:59 — ИА Регнум. С обвинениями в адрес граждан России выступал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом политик заявил 22 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили считает, что виновными в происходящих в Тбилиси беспорядках являются граждане России, между тем украинцы помогут грузинам разрушить «коварные планы» Путина по дестабилизации Грузии.

«Вы знаете, что происходит в Грузии сейчас? Там в связи с тем, что россияне обнаглели до конца, они устроили нам там, — заявил Саакашвили. — Привезли реально одного оккупанта, который сел в парламенте Грузии и поднял российский флаг. И молодежь выступила».

По мнению политика, решение об отмене авиасообщения между Россией и Грузией, а также обращение к российским туристам с просьбой покинуть территорию Грузии, были предприняты президентом РФ Владимиром Путиным после того, как «пророссийский олигарх в Грузии не выполнил его задание, чтобы грузины полюбили оккупацию».

Но Саакашвили знает, как можно «жестко» разрушить планы Путина. Бывший губернатор Одесской области призвал украинцев лететь отдыхать в Грузию. Для того, чтобы это стало реальностью, он пообещал поговорить о снижении цен на билеты с украинскими и грузинскими авиаперевозчиками.

Напомним, в результате беспорядков в грузинской столице пострадали около 240 человек. Приблизительно три сотни демонстрантов были задержаны полицией. В связи с нестабильной ситуацией в стране, президент России запретил российским авиакомпаниям перелеты в Грузию с 8 июля, в свою очередь, министерство транспорта РФ временно запрещает перелеты грузинских авиаперевозчиков.