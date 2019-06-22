Пхеньян, 23 июня, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Рассмотреть все детали полученного от президента США Дональда Трампа личного письма намерен лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает 23 июня южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Сообщается, что после прочтения послания Ким отметил его «превосходное содержание».

«Я выражаю благодарность президенту Трампу за его политическое суждение и необычайную смелость, — цитирует лидера КНДР источник, — я подумаю над интересным содержанием».

Ранее «прекрасное письмо от Ким Чен Ына» получил президент США Дональд Трамп. После прочтения послания от главы Северной Кореи американский лидер выразил надежду на «что-то очень позитивное» в отношении двух стран.

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