Санкт-Петербург, 23 июня, 2019, 00:48 — ИА Регнум. В День памяти и скорби 22 июня в Санкт-Петербурге поклонились погибшим в годы Великой Отечественной войны возложением цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, в других местах массовых захоронений жертв войны и блокады Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Блокадная полынья»

В Петропавловской крепости, которую считают «сердцем» города, состоялся концерт «Музыка войны и победы», а на набережной реки Фонтанки — акция памяти «Блокадная полынья».

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Музыка войны и победы»

Во время общедоступного концерта прозвучала музыка русских и советских композиторов, воспевающая воинскую доблесть, преданность Родине, стойкость, отвагу и героизм ее защитников.

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Ее исполнил Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. Вместе с оркестром выступили балетная группа «Балтийский балет», сводный хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» Алексей Пашиев и Юрий Борщов.

Дарья Драй ИА REGNUM Народный артист России, дирижер Сергей Стадлер

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, примерно через полчаса после начала концерта в Петропавловской крепости начался дождь, и музыканты прекратили своё выступление. Потом над центром Петербурга вновь засияло солнце, и концерт продолжился.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода во время концерта

Симфонический концерт в День памяти и скорби прошел уже в шестой раз, став петербургской традицией этого траурного дня. Так же, как и торжественно-траурная церемония у памятника «Блокадная полынья» на Фонтанке. Здесь в блокадные зимы было одно из тех мест, где жители окруженного врагами города набирали воду, чтобы жить и бороться.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Блокадная полынья»

В ходе литературной программы «Мы — помним!» школьники, студенты, представители молодежных организаций и ветераны прочитали стихи военных лет и отрывки прозы писателей-фронтовиков о том времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на торжественно-траурной церемонии

Пришедшие на акцию горожане поделились воспоминаниями о том, чем стала война и блокада для их семей. К памятному знаку возложили цветы, рядом с ним зажгли свечи. Мужеству защитников и жителей Ленинграда были отданы воинские почести.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Блокадная полынья»

Декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что «практически каждый квадратный метр земли в Ленинграде пропитан кровью, потом и слезами, поэтому устанавливать ещё какое-то дополнительное количество памятных досок, мемориалов, может быть, и нет смысла».

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Кузин (справа) на церемонии у памятника «Блокадная полынья»

«Это место («Блокадная полынья», — прим. ред.) памятно тем, что здесь действительно люди в годы блокады брали воду. Здесь же они умирали, здесь же они, обессиленные, не могли поднять свою воду. Вот этот памятный знак оправдан, точно так же, как оставлено несколько памятных надписей «Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле», — сказал Олег Кузин.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»

Добавим, что акция «Блокадная полынья» проходит в Санкт-Петербурге 27 января — в День полного освобождения от блокады, в День Победы 9 мая и 22 июня.