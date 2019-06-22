Гавайи, США, 22 июня, 2019, 23:50 — ИА Регнум. На Гавайях потерпел крушение двухмоторный самолет. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта штата Гавайи на странице в соцсети Twitter.

Легкомоторный самолет

Трагедия произошла в пятницу, 21 июня, рядом с аэродромом города Диллингхем. По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек.

«На борту самолета… находились 11 человек, — говорится в сообщении. — Выживших нет».

Причины падения воздушного судна пока неизвестны.

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