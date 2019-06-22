Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Очень трагический случай в российских судах еще больше раскрывает несостоятельность этой системы по отношению к жертвам домашнего насилия. Об этом написал в Facebook лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, комментируя дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

facebook.com/SerjTankian/ Серж Танкян

Серж Танкян «Это сложный случай с несколькими жертвами, помимо погибшего. Это яркий пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из мести. Суды должны проявлять снисходительность к этим девочкам, учитывая системный сбой».

Михаил Хачатурян был убит в июле прошлого года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

https://www.facebook.com/SerjTankian/posts/10157310412634798

Ранее Марии, Крестине и Ангелине предъявили окончательное обвинение в убийстве отца. По мнению СК, сестры Хачатурян действовали по предварительному сговору. Поводом для совершения убийства стала «острая личная неприязнь» к отцу, вызванная причинением физических и психологических страданий. Теперь, согласно п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК, девушкам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Адвокаты Хачатурян настаивают, что действия девушек на фоне многолетнего насилия со стороны отца необходимо расценивать в качестве самообороны.