Анкара, 22 июня, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Группу нелегальных мигрантов задержали в Турции 22 июня. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По последним данным, 18 выходцев из Пакистана, Афганистана и Алжира были задержаны в провинции Эдирне на северо-западе страны.

«Сотрудники местной жандармерии и пограничной службы задержали при попытке нелегального перехода границы 18 мигрантов», — передает вещатель.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страны Европейского союза.

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