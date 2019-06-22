Москва, 22 июня, 2019, 22:58 — ИА Регнум. В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на супруга Елены Щербины — женщины, собиравшейся передать политику свою записку.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, тогда две женщины скооперировались и написали две одинаковые записки. Владимир Щербина отметил, что его супругу волновал земельный вопрос для многодетных семей, а другую женщину интересовал вопрос помощи ее сыну, который якобы был незаконно осужден.

Супруг Щербины добавил, что в итоге одной из женщин удалось подбежать к Путину и передать записку.

«Я по центральному телевидению видел (через два или три месяца) обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных, — сообщил Владимир. — И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня 2019 г. президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал, что ему до сих пор стыдно. По словам российского лидера, во время одной из своих поездок по стране к нему подбежала женщина и передала записку с просьбой. Путин добавил, что он обещал ознакомиться с просьбой женщины, однако помощники президента её потеряли.

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