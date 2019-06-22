Москва, 22 июня, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московскую выпускницу, которая набрала 100 баллов за ЕГЭ по китайскому языку. Об этом 22 июня сообщается на его официальной странице с социальной сети Twitter.

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Мэр также отметил, что включение китайского языка в перечень иностранных языков для сдачи ЕГЭ — это нововведение этого года.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме Единого государственного экзамена, акцентировал внимание на увеличении интереса обучающихся к китайскому языку.