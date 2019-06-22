Горловка, ДНР, 22 июня, 2019, 22:22 — ИА Регнум. На северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии пострадала 13-летняя девочка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, инцидент произошел в субботу, 22 июня, в микрорайоне Бессарабка.

«Ранена 13-летняя девочка (из-за обстрела)», — отметил Приходько.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

18 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что боевики ВСУ открыли огонь из 122-мм гаубиц по селу Красноармейское на территории ДНР.

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