Тбилиси, 22 июня, 2019, 21:47 — ИА Регнум. По факту инцидента со съемочной группой телеканала «Россия 24» в Тбилиси возбуждено уголовное дело по ст. 154 ч.1 (незаконное воспрепятствование журналистам) и ст. 126 ч. 1 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц). Об этом сообщает Imedi News со ссылкой на МВД Грузии.

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«Возбуждено дело по ст. 154 ч.1 и ст. 126 ч. 1», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня в столице Грузии неизвестные едва не напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Молодые люди, выкрикивавшие националистические лозунги, попыталась избить оператора и корреспондента, когда те брали интервью у владельцев одного из туристических агентств.

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