Вашингтон, 22 июня, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Согласно отчета аудиторского бюро NASA, обнародованному на прошлой неделе, в апреле 2018 года была совершена хакерская атака на ресурсы организации, в результате которой было похищено 500 мегабайт секретных данных о миссиях на Марсе. Об этом 21 июня сообщает портал Techannels.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Атаке подверглась секретная информация компании Jet Propulsion Laboratory (JPL), в которой хранились данные о научной лаборатории Bilim Mars, которая контролирует деятельность Curiosity на Марсе. Существуют опасения, что украденная информация, позволила посторонним лицам перехватывать сигналы JPL и манипулировать космическими полетами.

В отчете также говорится, что компания JPL не предприняла своевременных мер по защите своих данных.

Напомним, в декабре 2018 года спецслужбы США задержали двух граждан Китая, вменив им связь с хакерской группой «китайского правительства АРТ10». Они были обвинены в проникновении на космическую базу NASA.

Министерство юстиции США пока не дает никаких комментариев относительно того, имеют ли задержанные отношение к атаке в апреле 2018 года.