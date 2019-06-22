Вашингтон, 22 июня, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Хэмпшир произошла автокатастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек. Об этом 22 июня сообщает телеканал CNN.

Ilonadenktartig Мотоцикл

По последним данным, автомобиль въехал в колонну мотоциклистов, что и привело к печальным последствиям, также в результате инцидента пострадали еще три человека, в настоящее время им оказывается помощь.

Место трагедии перекрыто полицейскими, подробности и причины происшествия выясняются.