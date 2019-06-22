Москва, 22 июня, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг передачи РПЦ Спасо-Андроникова монастыря, в котором находится музей Андрея Рублева, призвав к поиску разумного компромисса.

NVO Спасо-Андроников монастырь

«У нас же есть условно называемый закон о реституции, по которому, если очень упрощенно, объекты, в которых были храмы, должны быть возвращены церкви, если она обращается к государству, — сообщил Мединский «Интерфаксу». — Все эти объекты были в свое время у церкви конфискованы, мы должны понимать это. Поэтому с точки зрения исторической справедливости закон безупречен».

Однако, министр заметил, что принятие поспешных решений относительно объектов культуры, которые в течение последних 50−90 лет использовались в иных целях, могут привести к негативным последствиям и проблемам для самой церкви. В качестве примера разумного компромисса министр культуры назвал Успенский собор в Кремле.

Высказывая свое мнение относительно Спасо-Андроникова монастыря, Мединский напомнил, что это, одновременно, как один из старейших каменных храмов в Москве, так и Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, на развитие которого со стороны министерства направляются существенные денежные средства.

«Но в случае отдельных болезненных моментов надо просто спокойно разбираться. У нас есть эффективно работающая комиссия Минкультуры и РПЦ. Всегда обо всем можно договориться», — подытожил глава министерства.

Напомним, в марте 2019 года РПЦ обратилась в Росимущество с просьбой передать церкви Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается музей древнерусского искусства им. Рублева. Данная новость вызвала широкий резонанс и напряженность в профессиональном музейном сообществе. Многочисленные переговоры представителей РПЦ и музея не привели к результатам. Представители музейной сферы причину конфликта видят в несовершенстве ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который требует существенных доработок.