Обнинск, Калужская область, 22 июня, 2019, 19:53 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. Александра Ромашина Калужской области состоялся конкурс научных работ молодых ученых. Об этом сообщил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Technologiya.ru На ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина

По его словам, учёный совет предприятия оценил 19 разработок молодых сотрудников, восемь из которых представила молодежь научно-производственного направления «Керамика».

Силкин отметил, что лучшей эксперты признали разработку специального покрытия основе оксида иттербия с высокой отражающей способностью, предназначенного для снижения тепловой нагрузки в конструкциях обтекателей скоростных летательных аппаратов. Применение такого покрытия позволит уменьшить воздействие тепловой нагрузки на 30%. Разработка принадлежит коллективу авторов, в который в том числе входили и старшие наставники, научно-производственного направления «Керамика». В настоящее время покрытие участвует в испытаниях на образцах изделий, а уже в 2020 году разработку планируется внедрить в производство. Еще один научный коллектив научно-производственного направления «Керамика» решил проблему проведения приближенных к реальным условиям испытаний на прочность композиционного материала на основе неорганического связующего, применяющегося в создании скоростных летательных аппаратов и подвергающегося высоким температурным нагрузкам. С участием молодых ученых была создана установка, которая обеспечивает высокотемпературный нагрев материала, до 1500 °C, и позволяет фиксировать максимально точные для условий эксплуатации результаты. Данная разработка заняла второе место.

«Все представленные на суд экспертов разработки носят прикладной характер и направлены на улучшение качества продукции предприятия. Это говорит о том, что наши молодые сотрудники работают на результат и большую роль в его достижении они отдают науке», — подчеркнул Андрей Силкин.

Напомним, конкурс научных работ молодых ученых и специалистов проводится на ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина с 2006 года. Основной его задачей является популяризация и стимулирование научно-исследовательской деятельности среди молодежи.