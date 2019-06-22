Минск, 22 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В белорусских городах общественность и пограничники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 78 лет назад. Наиболее заметные мероприятия прошли в Брестской крепости-герое.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» отмечать скорбную дату начали 21 июня. Курсанты провели ритуал назначения пограничников на охрану государственной границы и на перекличке назвали имена 58 погибших 78 лет назад советских пограничников. Участие в мероприятии приняли представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Белоруссии и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

В Минске памятные мероприятия в этот же день открыла акция «Боевой расчет» у памятного знака «Стражам границы всех поколений»: также прозвучали имена воинов Белорусского пограничного округа, погибших в первые дни войны. Состоялось возложение цветов. В церемонии приняли участие председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, курсанты Института погранслужбы. Солдаты роты почетного караула заступили на Вахту Памяти у Вечного огня на минской площади Победы.

«Митинги-реквиемы, посвящённые Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 78-ой годовщине подвига пограничников в первых боях на Государственной границе СССР, прошли в этот день на рассвете во всех пограничных группах и отрядах», — проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии.

Государственные СМИ Белоруссии 22 июня сосредоточились на освещении II Европейских игр и развлекательных мероприятиях. Уже днём на минской площади Победы мало что напоминало о состоявшейся ночью церемонии.