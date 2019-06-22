Вашингтон, 22 июня, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Власти США готовы наладить отношения с руководством Ирана, если Тегеран откажется от ядерного оружия. Об этом, как передает AFP, сообщил глава Белого дома США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иран

«Трамп заявил, что станет «лучшим другом» Ирана», — сообщили журналисты агентства на странице в соцсети Twitter.

Где и когда сделал заявление глава государства пока не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны США с Ираном последняя столкнется с «невиданными прежде разрушениями».

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