Москва, 22 июня, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) и Росавтодор планируют создать «островки безопасности», которые будут располагаться на местах закрытых стационарных постов ДПС. Об этом 22 июня сообщили ТАСС в пресс-центре министерства внутренних дел РФ.

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В ведомстве полагают, что внедрение таких многофункциональных зон (МФЗ) для водителей будет способствовать созданию условий для безопасного движения.

«В указанных пунктах для выполнения служебных задач планируется периодическое присутствие медицинского персонала, работников МЧС и сотрудников полиции, а также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации», — прокомментировали в МВД.

Напомним, согласно приведенным МВД данным на территории России на начало 2019 года осуществляют свою деятельность около 80 стационарных постов ДПС.