Челябинск, 22 июня, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Установленный в Челябинске памятник советскому солдату — освободителю станет опорной площадкой в патриотическом воспитании. Об этом заявил глава совета регионального отделения «Поискового движения России» Антон Шарпилов корреспонденту ИА REGNUM.

Cheladmin.ru Памятник «Защитнику Отечества»

По мнению поисковика, монумент очень актуален именно сегодня, когда в прибалтийских республиках сносят памятники советских солдат.

Антон Шарпилов «Немаловажно, что он установлен в Челябинске, возле Образовательного центра № 2, где учатся три с половиной тысячи детей. Этот памятник станет опорной площадкой в патриотическом воспитании, в сохранении памяти, он будет помогать в изучении истории Великой Отечественной войны. Это важно для подрастающего поколения»

Поисковики тоже оценили важность памятника.

Антон Шарпилов «Для поискового сообщества это событие знаковое, так как в этом году — 30 лет проведению поисковых экспедиций, и именно сейчас открывается памятник советскому солдату в Челябинске».

На площадке будут проводить мероприятия по увековечиванию памяти, в частности, День неизвестного солдата.

Антон Шарпилов «Мы очень благодарны всем неравнодушным людям и спонсорам, кто откликнулся во время проведения работ по благоустройству, подготовке фундамента под этот памятник».

Напомним, 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби в Челябинске открылся памятник советскому солдату — освободителю. На монументе указано: «Защитнику Отечества от благодарных потомков».