Багдад, 22 июня, 2019, 19:07 — ИА Регнум. На востоке иракского города Мосул недалеко от кладбища прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил Anadolu Ajans представитель департамента полиции Мосула Зияб Ахмед эс-Сахдави.

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По его словам, инцидент произошел в субботу, 22 июня, в районе Иерусалим. По последним данным, в результате взрыва мины погиб один и ранения получили трое детей.

Ахмед эс-Сахдави добавил, что ответственность за данную кровавую акцию несут боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время на месте теракта работают сотрудники специальных служб.

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