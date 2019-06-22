Кривой Рог, Украина, 22 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в покушении на жизнь прохожего, был задержан сотрудниками полиции в городе Кривой Рог на Украине. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции.

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По предварительной информации, конфликт между двумя жителями города Кривой Рог в Днепропетровской области произошёл вечером 21 июня около 23:30 по местному времени. Местом конфликта стала остановка общественного транспорта «Балхашская» на территории Центрально-Городского района Кривого Рога.

По данным полиции, в ходе конфликта, возникшего между двумя мужчинами, один из них кинул в своего оппонента гранату РГД-5.

В результате ЧП пострадал мужчина 32-х лет. Он был госпитализирован. По факту происшествия сотрудниками полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье «покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в покушении на убийство был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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