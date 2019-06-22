Москва, 22 июня, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В Москве проведут внеплановую проверку всех действующих аттракционов. Об этом 22 июня сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

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Проверку технического состояния аттракционов и организационно-разрешительной документации на осуществление данного вида деятельности будут проводить Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы и службы московского департамента культуры.

В пресс-службе отметили, что «в связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке «Сокольники», в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города».

Напомним, проверка вызвана несчастным случаем произошедшим на аттракционе «Колобок» в парке «Сокольники», когда в результате технической неисправности с него упали трое детей, двое из которых были доставлены в травмпункт, а один — в больницу. На данный момент Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.