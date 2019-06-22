Москва, 22 июня, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом сегодня, 22 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Anna Zvereva Шереметьево

Так, по состоянию на 18:46 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 10 рейсов, ещё девять отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны 15 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов, еще три отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах пока не сообщаются.