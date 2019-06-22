Обнинск, Калужская область, 22 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Правительство Калужской области через региональное Агентство инновационного развития — центр кластерного развития выступило организатором создания первой в России ядерной аптеки, сообщила 22 июня корреспонденту ИА REGNUM представитель агентства Светлана Шумай.

Airko.org На заседании круглого стола по реализации проекта национальной технической инициативы «Ядерная аптека».

По её словам, об этом шла речь на состоявшемся в рамках III международной научно-практической конференции «РАДИОФАРМА-2019» в Обнинске заседании круглого стола по реализации проекта национальной технической инициативы «Ядерная аптека». Основная задача круглого стола — обсуждение законодательной инициативы по изменению требований к производству, контролю качества и обращению радиофармпрепаратов в РФ.

Анатолий Сотников. Автор «Проект ядерной аптеки развивается как ответ на стратегическую задачу — снизить смертность от онкологических заболеваний и повысить качество жизни пациентов. В числе поставленных задач — внедрение в широкую клиническую практику современных технологий ядерной медицины», — подчеркнул генеральный директор Агентства инновационного развития

В достижении этой важной цели большая роль отводится сети ядерных аптек, первая из которых будет создана в Обнинске. Как отмечают инициаторы проекта, Обнинск, как первый наукоград России обладает значительным кадровым потенциалом в области ядерных технологий. Так, в городе расположено большое количество институтов и предприятий, ведущих научные исследования, большинство из которых в той или иной степени связаны с атомной тематикой и в том числе. Обнинский институт атомной энергетики — филиал НИЯУ МИФИ, является основным источником молодых специалистов для атомной отрасли.