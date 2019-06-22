Москва, 22 июня, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в течение субботы, 22 июня, возможны шквалистый ветер и гроза. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Ведомство со ссылкой на специалистов Гидрометцентра предупреждает, что «в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие один-два часа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — град, усиление ветра порывами до 18 м/с».

Напомним, подобные погодные условия наблюдались в Москве в начале июня.