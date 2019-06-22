Санкт-Петербург, 22 июня, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Петербургские полицейские разбираются с возможными фальсфикациями подписей избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Правоохранители проводят проверку «по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», однако выводов пока не сделали.

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждают авторы ролика, сотрудницы администрации Выборгского района Петербурга проводили непонятные манипуляции с подписными листами в поддержку Александра Беглова, переписывая туда паспортные данные граждан.

Сам Беглов 21 июня заявил, что он и его штаб не имеют к этому никакого отношения, и попросил правоохранителей разобраться, в чем дело.

«Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений. Делать выводы пока преждевременно», — отмечают в ГУ МВД.

Напомним, Александр Беглов, состоящий в «Единой России», на выборы губернатора северной столицы решил идти как самовыдвиженец. Для этого ему нужно собрать более 76 тыс. подписей горожан.