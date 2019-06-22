Деревня Жестяная Горка, Новгородская область, 22 июня, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Возле деревни Жестяная Горка в Новгородской области, на месте массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, сегодня, 22 июня, состоялось мемориальное мероприятие. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, здесь будет проведено полномасштабное исследование захоронения жертв нацистских палачей.

Vnovgorod.sledcom.ru На месте массового расстрела в Жестяной Горке

Благословение на начало работ сегодня, в День памяти и скорби, дал митрополит Новгородский и Старорусский Лев, который провел молебен об упокоении душ погибших. «Здесь расстреляны люди за свою принадлежность к русскому народу. Это были и женщины, и старики, и дети ещё грудного возраста. Боль невыразима, когда погибают дети, которые не успели начать жить. Наша с вами обязанность не забывать тех дней, того страшного времени, которое пришлось пережить всем. Вся Новгородская область являлась полем сражения, местом, где погибали не только воины», — сказал митрополит.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность работ, которые уже ведутся на этой территории.«Сегодня один человек в социальных сетях написал: зачем вы это делаете, мы уже другие люди и наши противники на той войне другие люди, надо все забыть. Я хочу сказать, что мы те же самые. Здесь лежат наши деды и прадеды, наши отцы и наши матери. Может быть, чьи-то братья и сестры. Надо установить имена тех, кто погиб, и тех, кто стрелял в них. Потому что делали это не только фашисты, но коллаборционисты из числа людей, живших тогда на территории нашей страны. Их имена должны быть нам известны, и мы должны знать и помнить, кто несет ответственность за эту страшную трагедию», — отметил губернатор.

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области Николай Коннов сообщил, что на месте массовых расстрелов, произошедших в этих местах в 1942—1943 годах, будет проведено полномасштабное исследование. Следователи СКР совместно с военнослужащими 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны РФ, сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, регионального управления МЧС, прокуратуры ведут сбор доказательств геноцида.

Руководитель СУ СКР по Новгородской области Николай Коннов «Здесь немецко-фашистские захватчики уничтожали население нашей страны. Эти преступления не имеют срока давности, поэтому расследование продолжается и сегодня. Каждый участник следственных действий через себя пропускает боль и горечь, масштабы этого конвейера смерти. На этом небольшом участке за месяц обнаружено уже 400 погибших, и среди них дети — в чём же они были виноваты? Наша обязанность сегодня — сделать всё, чтобы установить имена погибших и преступников».

Добавим, что исследования пройдут на территории в 32 га. Как сообщил начальник управления администрации губернатора Новгородской области по внутренней политике, председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов, работы будут идти всё лето и осенью. После завершения следственных действий в Жестяной Горке хотят установить мемориал в память обо всех погибших на войне жителях Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые захоронения были обнаружены в районе Жестяной Горки весной 2019 года поисковиками экспедиции «Долина» — они подняли останки нескольких человек. Медико-криминалистическая экспертиза установила, что погибшие — жертвы карательных операций оккупантов в 1942—1943 годах. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид»).