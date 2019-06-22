Деревня Мойка, Новгородская область, 22 июня, 2019, 18:08 — ИА Регнум. В Батецком районе Новгородской области выявлена африканская чума свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Мойка.

(сс) Martin Robson Свинья

Заражёнными оказались двое животных, они уже уничтожены.

По словам председателя комитета ветеринарии Новгородской области Людмилы Сукачевой, вирус был выявлен в пятницу, 21 июня. Специалисты комитета на месте проводят необходимые мероприятия, вопрос об установлении карантина решается.

Напомним, последняя вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в Новгородской области в июле 2018 года в посёлке Волот, на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон», в связи с чем на предприятии были уничтожены 37 тыс. голов свиней.