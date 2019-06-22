Ереван, 22 июня, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Перед каждой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана, или тем более глав двух государств, в прессе и экспертных кругах активизируются разговоры о возможных ожиданиях от карабахского переговорного процесса.

mfa.am Встреча в Вашингтоне

Как пишет армянская газета «Грапарак» («Площадь»), это вполне естественно, так как предполагать, что главы внешнеполитических ведомств или первые лица встречаются просто так, чтобы поболтать, выпить чашечку кофе и попрощаться друг с другом до новой встречи, кажется как минимум нелепо․

Между тем, опыт последних двух десятилетий показал, что подобные встречи, как правило, заканчиваются именно так, без каких-либо результатов․

В этом плане, несомненно, не является исключением и вашингтонская встреча Мнацаканяна и Мамедъярова, состоявшаяся 21 июня.

Кстати, то, что особых ожиданий от этой встречи нет, уже упоминали министры иностранных дел и Армении, и Азербайджана. В том же духе высказываются и эксперты двух стран.

В пользу утверждения о том, что и на этот раз не может быть ожиданий относительно возможного прогресса в переговорах, говорит то обстоятельство, что как в документе, лежащем на столе переговоров, так и в публичных заявлениях, ничего не изменилось.

По мнению автора статьи, в «Мадридских принципах», предложенных сопредседателями около десяти лет назад и обсуждаемых до сих пор, кроме некоторых частично технических исправлений, ничего не изменилось. А против этих принципов по разным поводам выступали как Ереван и Степанакерт, так и Баку. Армянская сторона, однако, неоднократно заявляла, что они приемлемы для нее как основа для переговоров, не более того. Между тем Баку категорически отвергает их и в качестве основы.

В этом контексте, газета напоминает крайне примечательный факт о том, что Баку, фактически, отвергает документ, который в Армении многие называют «предательским».

«Однако проблема в том, что отсутствие ожиданий и сложившаяся тупиковая ситуация обусловлены не только содержанием обсуждаемого документа, но и региональными и международными реалиями.

То, что встреча глав МИД проходит в Вашингтоне, нельзя расценивать как активизацию американской стороны в процессе. В этом смысле вполне можно согласиться с утверждением ряда наблюдателей о том, что США не придают большого значения своим шагам в рамках Минской группы ОБСЕ, просто сохраняя возложенную на них роль в институте сопредседательства.

Такое утверждение кажется вполне правдоподобным даже в контексте последней записи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Twitter: «Я жду встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана на этой неделе с целью содействия продолжительному диалогу между ними», — пишет издание.

Факт, что для силовых центров мира карабахский, хотя и крайне сложный конфликт, не входит в число сегодняшних приоритетов. На фоне глубоких противоречий Россия-Запад, Иран-Запад, почему бы и нет, Турция-Запад, сегодня наиболее важны украинский, сирийский и арабо-израильский конфликты.

Что касается карабахского конфликта, то он, как известно, один из немногих, вокруг которого между всеми сторонами-посредниками существует определенный консенсус, в том числе молчаливое согласие пока отложить решение проблемы.

«Хорошо это или плохо? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Возможно, хорошо, так как под давлением ряда обстоятельств страны-сопредседатели пока не позволят, чтобы карабахский конфликт вышел из-под контроля и вновь превратился в арену масштабных военных столкновений. Но кто сказал, что эта проблема, даже в случае энергичных международных усилий, может быть легко решена?

В этом плане можно констатировать, что хотя бы одно положительное ожидание от вашингтонской встречи Мнацаканян-Мамедъяров, тем не менее, может быть, и это то, что им хотя бы удастся дружественно пообщаться, выпить кофе и договориться о следующей встрече. На данный момент это, вероятно, выгодно всем сторонам», — резюмирует газета.