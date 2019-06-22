Маунтин-Вью, США, 22 июня, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В сети обсуждают инофрмацию о том, что компания Google может переименовать свою «умную» колонку Google Home в Nest Home. Об этом 22 июня сообщил портал Engadget.

(сс) Mack Male Колонка Google Home Mini

В какой-то момент страница магазина Google со специальными предложениями стала показывать новое название устройства. После того, как журналисты портала Android Police связались с представителями IT-гиганта, те сообщили, что это изменение является ошибкой, которую вскоре исправят.

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Напомним, «умную» колонку Google Home компания вывела на рынок в мае 2018 года. Управление устройством происходит посредством голосового помощника Google Assistant.