Москва, 22 июня, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал один из самых известных российских аниме-ресурсов AniDuB в соответствии с решением Московского городского суда. Таким образом, пользователи рунета при попытке зайти на портал сейчас видят сообщение об ограничении доступа к ресурсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет

С требованием блокировки выступила компания ООО «Синема галэкси». Стоит отметить, что администрация AniDuB ещё 22 мая 2019 года сообщила, что готова к такому развитию событий и объявила об открытии нового ресурса.

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Напомним, владельцы AniDuB тогда написали, что на момент судебного разбирательства с портала был удален весь контент, по поводу которого ООО «Синема галэкси» обратилась в суд (аниме-сериалы «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта»), однако истца это не остановило.

По мнению администрации портала эти сериалы вряд ли когда-то выйдут в России и они стали ничем иным, как «разменной монетой в борьбе со всем аниме-движением России».