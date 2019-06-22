Сирия, 22 июня, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Двое детей пострадали при взрыве мины в окрестностях города Хасек на востоке Сирии. Об этом 22 июня сообщает правительственный телеканал Syria.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По полученной информации, взрыв произошёл в селении Алия во время сельскохозяйственных работ. Дети были госпитализированы в городскую больницу с осколочными ранениями.

Предполагается, что взрывное устройство оставили после своего ухода из этого района террористы из экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целью террористов было помешать налаживанию мирной жизни в сельской местности .

Стоит отметить, что террористы при отходе минировали дороги, земельные участки и здания в разных аграрных районах Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей на юге Сирии, в провинции Дараа. Двое взрослых и двое детей наткнулись на взрывное устройство, заложенное террористами на дороге между поселком Хирбет Газала и восточной эль-Гарией. Взрослые получили ранения и были госпитализированы.